مواعيد مباريات اليوم 27-10-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمصري والهلال وأهلي جدة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 10:26

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

يشهد اليوم الجمعة إقامة مباراتين في الدوري المصري في الجولة الخامسة.

ففي الرابعة عصرا سيواجه بيراميدز منافسه المصري وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

فيما سيواجه إنبي منافسه الزمالك في السابعة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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وفي الدوري السعودي سيواجه الهلال منافسه أهلي جدة في قمة الجولة 11 من المسابقة في الثامنة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورتس 1".

كما يواجه الطائي منافسه الرياض في الخامسة مساء عبر قناة "إس إس سي إكسترا 1".

ويلتقي الرائد مع منافسه الفتح في الخامسة مساء كذلك عبر قناة "إس إس سي إكسترا 2".

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الزمالك سموحة أهلي جدة الهلال بيراميدز
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