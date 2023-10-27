منافس الأهلي المحتمل - بنزيمة يقلل من تراجع نتائج اتحاد جدة

رفض الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي اتحاد جدة المبالغة والتهويل بعد تراجع نتائج فريقه خلال مسابقة الدوري.

وفشل نادي اتحاد جدة في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل اتحاد جدة أمام الحزم بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري السعودي.

وقال بنزيمة عبر قنوات "SSC" السعودية: "دخلنا المباراة من أجل الفوز ولكنها شهدت تقلبات وهي في النهاية كرة القدم".

وأضاف "إنها ليست نهاية المطاف، علينا مواصلة العمل من أجل استعادة الانتصارات، لا نزال في بداية الموسم وأمامنا الفرصة لتصحيح الأخطاء".

ووجه النجم الفرنسي رسالة إلى جماهير الاتحاد : "أطلب دعمهم من أجل استعادة قوتنا ومستوانا المعهود والعودة إلى طريق الانتصارات".

سجل هدفي الاتحاد كريم بنزيمة في الدقيقة (26) وحسن كادش في الدقيقة (81)، فيما أحرز هدفي الحزم محمد الثاني عند الدقيقة (63) وفايز سليماني عند الدقيقة (86).

الاتحاد فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بعد الخسارة من أهلي جدة والتعادل مع الفيحاء والتعاون والحزم مؤخرا.

كريم بنزيمة سجل هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم والثاني على التوالي لكنه لم يكن كافيا لتحقيق الفوز.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد الحزم 7 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

يذكر أن الاتحاد سيبدأ مشواره في البطولة بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.