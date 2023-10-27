أرنولد: الإبعاد على خط المرمى؟ فعلته بالأمس أيضا وهكذا حدث

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

ترينت ألكساندر أرنولد

تحدث ترينت ألكساندر أرنولد عن بداية الظهير الواعد لوك تشيمبرز مع الفريق خلال الفوز على تولوز الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموعات الدوري الأوروبي.

وقال أرنولد في تصريحاته لقناة "تي إن تي سبورتس" بعد المباراة: "لقد مرت 7 سنوات على بدايتي ولا زلت أتذكر هذا الشعور".

وأضاف" لوك كان رائعا في كل مرة تواجد معنا. إنه لاعب مذهل وله مستقبل عظيم، أنا واثق أنه سيحظى بليلة مميزة مع عائلته".

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وعن تصديه لهدف محقق من تولوز على خط المرمى قال: "فعلتها بالأمس في التدريبات أيضا".

وتابع "إنها واحدة من تلك اللحظات التي تتمنى أن تأتي الكرة على مقربة منك. يمكن القول بإن الكرة ضربتني أكثر من أنني اعترضت طريقها".

واختتم "حققنا الآن 3 انتصارات من 3 مباريات في مسابقة نأخذها بجدية".

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وبات محمد صلاح أكثر لاعب يسجل في البطولات الأوروبية بقميص نادي إنجليزي برصيد 43 هدفا متخطيا تييري هنري صاحب الـ42 هدفا.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه سان جيلواز وتولوز بالتساوي، بينما يتذيل لاسك النمساوي المجموعة بلا نقاط.

ليفربول الدوري الأوروبي ترينت أليكساندر أرنولد
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