كلوب: هذا سبب إشراك الشباب.. وجرافنبرش رائع ولكن

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 00:15

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالفوز العريض على حساب تولوز الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموعات الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة "تي إن تي سبورتس" عقب المباراة: "رأيتم اللحظات التي كانت المباراة فيها صعبة، فأغلب الوقت كنا مسيطرين تماما على المباراة".

وأضاف "أحرزنا أهدافا جيدة ولم يتأذى أحد. ليلة مثالية مكنتنا من إشراك الشباب".

وأوضح "اللاعبون الشباب كانوا بحاجة لذلك الآن، ويمكنني أن أقول لكم كم يعجبونني، ومن حين لآخر يجب علينا إظهار ذلك".

وتابع "بن دوك كان ليحصل على بعض الدقائق اليوم لولا غيابه. بوبي كلارك يعود من إصابته. لدينا العديد من الشباب الجيدين ونثق بهم".

وعن رايان جرافنبرش قال كلوب: "إنه لاعب جيد. أنا سعيد لأجله فقد بدأ يستمتع بكرة القدم مرة أخرى. لمسته الأولى مذهلة وانطلاقته بالكرة رائعة".

وواصل "إنه لم يصل لنصف الطريق بعد، ولديه الكثير ليتحسن وهذا جيد".

وأخيرا عن هدف الياباني واتارو إندو قال: "لقد كان قويا للغاية. إندو سجل أهدافا مذهلة مع شتوتجارت، ولعب مباراة جيدة للغاية معنا وكان يكسر الخطوط بتمريراته. إنها خطوة جيدة له".

وبات محمد صلاح أكثر لاعب يسجل في البطولات الأوروبية بقميص نادي إنجليزي برصيد 43 هدفا متخطيا تييري هنري صاحب الـ42 هدفا.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه سان جيلواز وتولوز بالتساوي، بينما يتذيل لاسك النمساوي المجموعة بلا نقاط.

ليفربول يورجن كلوب الدوري الأوروبي
نرشح لكم
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(1) كريستال بالاس.. الديوك تحافظ على الصدارة مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر تشكيل توتنام - سون وماديسون أساسيان ضد كريستال بالاس مؤتمر أرتيتا عن إصابتي جيسوس وبارتي.. واللعب أثناء أعياد الميلاد مؤتمر أنشيلوتي: بيلنجهام سيشارك في الكلاسيكو.. وأحب شباب برشلونة كلوب: صلاح كأنه يبلغ من العمر 20 عاما.. سنقدره أكثر بعد الاعتزال لأننا رأينا لاعبا مميزا مؤتمر بوكيتينو عن – ضم مهاجم جديد لتشيلسي.. وشيء يحتاجه الفريق
أخر الأخبار
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 38 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة 49 دقيقة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا 58 دقيقة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك