كلوب: هذا سبب إشراك الشباب.. وجرافنبرش رائع ولكن

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالفوز العريض على حساب تولوز الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموعات الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة "تي إن تي سبورتس" عقب المباراة: "رأيتم اللحظات التي كانت المباراة فيها صعبة، فأغلب الوقت كنا مسيطرين تماما على المباراة".

وأضاف "أحرزنا أهدافا جيدة ولم يتأذى أحد. ليلة مثالية مكنتنا من إشراك الشباب".

وأوضح "اللاعبون الشباب كانوا بحاجة لذلك الآن، ويمكنني أن أقول لكم كم يعجبونني، ومن حين لآخر يجب علينا إظهار ذلك".

وتابع "بن دوك كان ليحصل على بعض الدقائق اليوم لولا غيابه. بوبي كلارك يعود من إصابته. لدينا العديد من الشباب الجيدين ونثق بهم".

وعن رايان جرافنبرش قال كلوب: "إنه لاعب جيد. أنا سعيد لأجله فقد بدأ يستمتع بكرة القدم مرة أخرى. لمسته الأولى مذهلة وانطلاقته بالكرة رائعة".

وواصل "إنه لم يصل لنصف الطريق بعد، ولديه الكثير ليتحسن وهذا جيد".

وأخيرا عن هدف الياباني واتارو إندو قال: "لقد كان قويا للغاية. إندو سجل أهدافا مذهلة مع شتوتجارت، ولعب مباراة جيدة للغاية معنا وكان يكسر الخطوط بتمريراته. إنها خطوة جيدة له".

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وبات محمد صلاح أكثر لاعب يسجل في البطولات الأوروبية بقميص نادي إنجليزي برصيد 43 هدفا متخطيا تييري هنري صاحب الـ42 هدفا.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه سان جيلواز وتولوز بالتساوي، بينما يتذيل لاسك النمساوي المجموعة بلا نقاط.