مناورة الأزمة الاقتصادية.. برشلونة يبيع مقاعد كامب نو القديمة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

كامب نو

قبل الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد، يخوض نادي برشلونة عملية فريدة من نوعها في إطار البحث عن مصادر جديدة للتمويل.

وبينما تستمر عملية تجديد وتطوير الملعب التاريخي كامب نو، وجد النادي ضالته في بيع الأجزاء القديمة من الملعب.

تتضمن هذه الأشياء التي يمكن للجمهور اقتناؤها كراسي الملعب، وعشب الملعب القديم.

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تحت مسمى "مليء بالتاريخ.. مليئ بالمستقبل" بدأت الحملة الكتالونية لبيع أجزاء الملعب القديمة، وقطع ماسية صنعت من كربون أرضية آخر مباراة على ملعب كامب نو، والسعر الأعلى لهذه القطع 15 ألف يورو.

هناك أيضا قرابة 2000 سلسلة ذهبية بسعر 1000 يورو، ومثلهم من الماس بسعر 2500 يورو.

أما المقاعد التي لم تتحطم تماما في ظل أعمال التجديد، فقد تم طرحها أولا لحملة التذاكر الموسمية، ليحصل كل منهم على فرصة اقتناء مقعده الخاص أولا.

بعد ذلك ستطرح المقاعد لأعضاء النادي، ثم لعموم الجماهير.

وتتراوح أسعار المقاعد بين 100 و300 يورو.

ويأمل برشلونة في العودة إلى معقله الأصلي في نوفمبر 2024 مع استمرار الأعمال، لحين انتهائها بالكامل في 2026.

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