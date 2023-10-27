خبر في الجول - عودة هداف الدوري.. وسبب غياب سيف تقا عن الاتحاد الاسكندري

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 00:08

كتب : هاني العوضي

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

عاد الأنجولي أجوستينيو مابولولو هداف الاتحاد السكندري إلى صفوف الفريق ويستعد للانضمام لقائمته في المباراة المقبلة من الدوري المصري.

كما استعاد زعيم الثغر خدمات لاعبه الغاني مورو ساليفو بعد العودة من الإيقاف.

وعلم FilGoal.com أيضا باستمرار غياب أحمد الشيخ وأحمد ياسين عن قائمة الاتحاد السكندري.

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كما يغيب المدافع التونسي سيف تقا للإصابة بشد في العضلة الأمامية.

واحتل مابولولو صدارة هدافي الدوري في الموسم الماضي برصيد 16 هدفا.

بينما يتقاسمها في الموسم مع حسام أشرف لاعب بلدية المحلة وبيرسي تاو لاعب الأهلي بـ 4 أهداف لكل منهم.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة غدا السبت 28 أكتوبر.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

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