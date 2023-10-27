محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وإنبي.. وبسيوني لمواجهة المصري وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام اليوم الأول من الجولة الخامسة للدوري المصري.

ويتولى محمد عادل إدارة مباراة إنبي والزمالك التي تقام في استاد المقاولون العرب.

ويعاونه كل من يوسف البساطي ومحمد فاروق ومحمد الغازي حكما رابعا.

ويتواجد الثنائي وائل فرحان وسمير جمال لتقنية الفيديو.

ينما يتولى محمود بسيوني إدارة مباراة المصري ضد بيراميدز والتي تقام في استاد برج العرب.

ويعاونه كل من أحمد حسام طه وأحمد عبد الغني، وأحمد حمدي حكما رابعا.

والثنائي محمد عباس قابيل وأحمد جمال لتقنية الفيديو.