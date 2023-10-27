محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وإنبي.. وبسيوني لمواجهة المصري وبيراميدز

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 00:26

كتب : FilGoal

محمد عادل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام اليوم الأول من الجولة الخامسة للدوري المصري.

ويتولى محمد عادل إدارة مباراة إنبي والزمالك التي تقام في استاد المقاولون العرب.

ويعاونه كل من يوسف البساطي ومحمد فاروق ومحمد الغازي حكما رابعا.

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ويتواجد الثنائي وائل فرحان وسمير جمال لتقنية الفيديو.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏RCITANTA دوري النيل الجولة الخامسة الجمعة 27 أكتوبر 2023 ستاد المقاولون العرب الزمالك 7:00 전 إنبي مصر محمد عادل حكم ساحة حكم مساعد مصر حكم مساعد 2 يوسف البساطي مصر محمد فاروق مصر محمد الغازي وائل فرحان مصر سمير جمال مصر حكم رابع 5 حكم VAR حكم VAR مساعد‏'‏

ينما يتولى محمود بسيوني إدارة مباراة المصري ضد بيراميدز والتي تقام في استاد برج العرب.

ويعاونه كل من أحمد حسام طه وأحمد عبد الغني، وأحمد حمدي حكما رابعا.

والثنائي محمد عباس قابيل وأحمد جمال لتقنية الفيديو.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏ICIPTANTA دوري النيل الجولة الخامسة الجمعة 27 أكتوبر 2023 ستاد الجيش ببرج العرب المصري 4:00 M بيراميدز محمود بسيوني مصر M مصر حكم ساحة أحمد حسام طه حكم مساعد أحمد عبد الغني مصر M مصر حكم مساعد 2 حكم رابع أحمد حمدي محمد عباس قابيل مصر أحمد جمال مصر 2 حكم VAR حكم VAR مساعد‏'‏

الزمالك إنبي الدوري المصري
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