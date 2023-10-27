منتخب أمريكا يعتذر عن عدم مواجهة مصر الأولمبي في نوفمبر
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 00:16
كتب : أحمد الخولي
اعتذر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأولمبي عن عدم خوض المباراة الودية أمام مصر في توقف نوفمبر الدولي المقبل.
ووفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، فقد اضطر الجانب الأمريكي للاعتذار عن المباراة بسبب ظروف خاصة بالطيران في هذه الفترة.
وطلب المنتخب الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.
من جانبه بدأ المنتخب الأولمبي المفاضلة بين وديات أخري من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات.
وسيحدد الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي هوية الخصم الودي القادم على هامش الاستعدادات.
ويستعد المنتخب الأوليمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .
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