منتخب أمريكا يعتذر عن عدم مواجهة مصر الأولمبي في نوفمبر

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 00:16

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر الأولمبي

اعتذر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأولمبي عن عدم خوض المباراة الودية أمام مصر في توقف نوفمبر الدولي المقبل.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، فقد اضطر الجانب الأمريكي للاعتذار عن المباراة بسبب ظروف خاصة بالطيران في هذه الفترة.

وطلب المنتخب الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.

أخبار متعلقة:
ميكالي يزور مران مودرن فيوتشر ميكالي: لعبنا جيدا أمام الأردن.. وأي لاعب مناسب للمنتخب سأضمه ميكالي يتلقى هدية خاصة من نيمار ميكالي: ضم صلاح في الأولمبياد يتوقف على عوامل كثيرة.. شيء أتمنى حدوثه وفكرة غير تقليدية

من جانبه بدأ المنتخب الأولمبي المفاضلة بين وديات أخري من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات.

وسيحدد الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي هوية الخصم الودي القادم على هامش الاستعدادات.

ويستعد المنتخب الأوليمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

المنتخب الأولمبي منتخب أمريكا منتخب مصر الأولمبي روجيرو ميكالي
نرشح لكم
منتخب الشباب يجري مرانه على فترتين.. وميكالي يوجه كلمة للاعبين تصفيات كأس العالم 2026 - سيراليون تستضيف منتخب مصر في ليبيريا.. وموعد المباراة رئيس استاد القاهرة: تأجيل صيانة الملعب بسبب الأهلي ومنتخب مصر تصنيف فيفا - مركز منتخب مصر دون تغيير.. وتقدم للبرتغال وهبوط كرواتيا أوكوشا يوضح كيف يتعامل صلاح مع الضغوط للفوز بلقب أمم إفريقيا تصفيات كأس العالم - تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي منتخب الشباب يختبر 50 لاعبا جديدا أيمن عبد العزيز: هناك حلول في المنتخب حال غياب صلاح.. وأي لاعب يمكنه الانضمام
أخر الأخبار
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر 5 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا 13 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس 23 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي 30 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم 59 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) كريستال بالاس.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك