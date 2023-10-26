دوري المؤتمر - مرموش "الهداف" يحرز هدفا ويتسبب بآخر في سحق هلسنكي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

عمر مرموش

سحق أينتراخت فرانكفورت الألماني ضيفه هلسنكي الفنلندي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت رفقة التونسي إلياس السخيري والجزائري فارس شعيبي.

البداية أتت في الدقيقة الثامنة برأسية من مرموش لمست يد مدافع الخصم وتصدى لها الحارس.

أخبار متعلقة:
مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة للدوري الألماني عرب فرانكفورت.. مرموش يسجل في فوز فريقه على هوفنهايم اقترب من تحطيم رقم الموسم الماضي.. مرموش يسجل هدفا جميلا ويرفض الاحتفال بمشاركة شريف - الخليج يحرم التعاون من صدارة الدوري السعودي

وبعد العودة إلى تقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء سجل منها جونيور دينا إبيمبي الهدف الأول في الدقيق 12.

وفي الدقيقة 27 سجل روبن كوخ الهدف الثاني بعد ركنية للفريق الألماني.

ومن متابعة سجل مرموش ثالث أهداف فريقه وثالث أهدافه الشخصية في البطولة الأوروبية في الدقيقة 34.

واستمر الحفل بهدف رابع برأسية من توتا بعد ركنية من الجزائري فارس شعيبي في الدقيقة 45+2.

وسجل إلياس السخيري الهدف الخامس في الدقيقة 55 بصناعة دينا إبيمبي.

وحل جيسيك نجانكام بدلا من عمر مرموش في الدقيقة 58.

وأخيرا سجل جونيور دينا إبيمبي سادس الأهداف في الدقيقة 89.

الفوز الساحق رفع رصيد فرانكفورت إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن باوك المتصدر الذي تعادل مع أبيردين الاسكتلندي.

ويحتل مرموش صدارة هدافي البطولة بالتساوي من المغربي طارق تيسودالي والبلجيكي هوجو سويبيرس والسلوفيني ألكساندر سارفيتش والبلجيكي هانس فاناكين، ولكل منهم 3 أهداف.

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
بعد فوزه به دعما لغزة.. إعادة طرح قميص طارق حامد في مزاد مجددا كلوب: صلاح كأنه يبلغ من العمر 20 عاما.. سنقدره أكثر بعد الاعتزال لأننا رأينا لاعبا مميزا صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز انتهت في دوري المؤتمر - فرانكفورت (6)-(0) هلسنكي انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (5)-(1) تولوز.. جوووووول صلاح تشكيل فرانكفورت - مرموش ضمن الثلاثي العربي في مواجهة هلسنكي بمشاركة شريف - الخليج يحرم التعاون من صدارة الدوري السعودي الدوري السعودي - ضمك يحقق انتصاره الثالث بمشاركة طارق حامد
أخر الأخبار
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 36 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة 47 دقيقة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا 55 دقيقة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك