دوري المؤتمر - مرموش "الهداف" يحرز هدفا ويتسبب بآخر في سحق هلسنكي

سحق أينتراخت فرانكفورت الألماني ضيفه هلسنكي الفنلندي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت رفقة التونسي إلياس السخيري والجزائري فارس شعيبي.

البداية أتت في الدقيقة الثامنة برأسية من مرموش لمست يد مدافع الخصم وتصدى لها الحارس.

وبعد العودة إلى تقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء سجل منها جونيور دينا إبيمبي الهدف الأول في الدقيق 12.

وفي الدقيقة 27 سجل روبن كوخ الهدف الثاني بعد ركنية للفريق الألماني.

ومن متابعة سجل مرموش ثالث أهداف فريقه وثالث أهدافه الشخصية في البطولة الأوروبية في الدقيقة 34.

video:1

⚽️🇪🇬 إصرار المصري عمر مرموش يثمر عن هدف ثالث لفرانكفورت#دوري_المؤتمر_الأوروبي pic.twitter.com/sZ7gmWy2Lo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 26, 2023

واستمر الحفل بهدف رابع برأسية من توتا بعد ركنية من الجزائري فارس شعيبي في الدقيقة 45+2.

وسجل إلياس السخيري الهدف الخامس في الدقيقة 55 بصناعة دينا إبيمبي.

وحل جيسيك نجانكام بدلا من عمر مرموش في الدقيقة 58.

وأخيرا سجل جونيور دينا إبيمبي سادس الأهداف في الدقيقة 89.

الفوز الساحق رفع رصيد فرانكفورت إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن باوك المتصدر الذي تعادل مع أبيردين الاسكتلندي.

ويحتل مرموش صدارة هدافي البطولة بالتساوي من المغربي طارق تيسودالي والبلجيكي هوجو سويبيرس والسلوفيني ألكساندر سارفيتش والبلجيكي هانس فاناكين، ولكل منهم 3 أهداف.