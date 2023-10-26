بنزيمة لا يكفي.. اتحاد جدة يفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بالدوري السعودي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 23:23

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

فشل نادي اتحاد جدة في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل اتحاد جدة أمام الحزم بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري السعودي.

سجل هدفي الاتحاد كريم بنزيمة في الدقيقة (26) وحسن كادش في الدقيقة (81)، فيما أحرز هدفي الحزم محمد الثاني عند الدقيقة (63) وفايز سليماني عند الدقيقة (86).

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الاتحاد فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بعد الخسارة من أهلي جدة والتعادل مع الفيحاء والتعاون والحزم مؤخرا.

كريم بنزيمة سجل هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم والثاني على التوالي لكنه لم يكن كافيا لتحقيق الفوز.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد الحزم 7 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

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وصف المباراة

بدأ الشوط الأول بسيطرة للاعبي الاتحاد فتصدى حارس مرمى الحزم في الدقيقة الثانية لتسديدة قوية من كورنادو من أمام منطقة الجزاء لتخرج الكرة لركنية نفذها كورنادو وأبعدها حارس مرمى الحزم إبراهيم زايد

وتصدى حارس مرمى الاتحاد جروهي في الدقيقة 14 لتسديدة من لاعب الحزم فايز سليماني لتخرج الكرة لركنية نُفذت وأبعدها مدافع الاتحاد فيلبي في كرة مرتدة تصدى لها في النهاية لاعبو الحزم.

ومرر لاعب الاتحاد كانتي كرة في الدقيقة 26 لزميله كريم بنزيمة داخل منطقة جزاء الحزم ليُسكنها الشباك.

وسدد لاعب الاتحاد إيجور كورنادو كرة قوية في الدقيقة 30 من أمام منطقة جزاء الحزم ولكنها مرت أعلى المرمى.

وأضاع كريم بنزيما فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية متقنة مرت أعلى العارضة.

ونجح محمد فؤاد في تسجيل هدف التعادل لنادي الحزم عند الدقيقة 63 بعد تمريرة من ماجد قشيش.

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وكثف نادي الاتحاد محاولاته لتحقيق لتسجيل الهدف الثاني حتى نجح حسن قادش في تسجيل الهدف عند الدقيقة (81).

ونجح فايز سليماني محترف نادي الحزم في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل وتحديداً عند الدقيقة (86) من عمر المباراة.

وحاول الاتحاد تسجيل الهدف الثالث في الدقائق المتبقية من المباراة لكنه محاولاته لم يُكتب لها النجاح.

كريم بنزيمة اتحاد جدة الدوري السعودي
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