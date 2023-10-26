تير شتيجن: بيلنجهام عوض رحيل بنزيمة عن ريال مدريد.. وعلينا تجنب الأخطاء

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 22:44

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

يرى مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى أن جود بيلينجهام نجح في تعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيمة عن صفوف ريال مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد يوم السبت المقبل ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وقال تير شتيجن عبر قناة ناديه: " بيلنجهام؟ سيكون من الضروري منعه من لعب دوري قيادي لأنه يلعب في العمق، لديه الكثير من الفاعلية عند الوصول إلى المرمى".

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وأضاف "لقد عوضهم عن رحيل بنزيمة على الرغم من كونه لاعبًا مختلفا تماما، إلا أنه يخلق الكثير من الخطورة عندما يدخل إلى منطقة الجزاء".

وتابع " أشعر بالتوازن والأهمية في الفريق. أحاول أن أقدم أفضل ما لدي وأن أكون على قدر الثقة. كوني قائدا سيكون أمرا مميزا للغاية لأنها مباراة كبيرة يريد الجميع اللعب فيها. أنا متحمس للغاية وسيكون الأمر ممتع، إنه لفخر كبير أن أكون القائد".

وشدد "نحن نعمل على استعادة الصلابة الدفاعية وتجنب استقبال الأهداف السهلة. هذا يمكن تجنبه".

وأتم "نحن نعلم بالفعل أن ريال مدريد قادرون على خلق فرص من العدم. الهدف هو تجنب الأخطاء".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة بعد مرور 10 جولات.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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