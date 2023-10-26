منتخب الشباب يجري مرانه على فترتين.. وميكالي يوجه كلمة للاعبين

خاض منتخب مصر للشباب مرانه اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وأجرى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة وائل رياض هذا المران على فترتين.

وأقيمت الفترة الأولى في العاشرة صباحا بمشاركة 25 لاعبا.

أما الثانية فقد أقيمت في السادسة مساء، بمشاركة 25 لاعبا غيرهم.

وتواجد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في مران منتخب الشباب المسائي.

ووجه ميكالي كلمة للاعبين، طالبهم خلالها بالتركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

كما أوضح ميكالي أنه يعلم أن هذا الجيل هو مستقبل الكرة المصرية، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين.