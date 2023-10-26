ميكالي يزور مران مودرن فيوتشر

زار البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي مران فريق مودرن فيوتشر.

جاء ذلك مساء اليوم الخميس في إطار استعدادات الفريق لمواجهة البنك الأهلي يوم الإثنين 30 أكتوبر.

وتقام المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

ودار حديث بين ميكالي، وبين البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر على هامش المران، حول الفريق ومسيرته بالدوري.

واحتل المنتخب الأولمبي المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا بخسارة النهائي أمام المغرب البلد المضيف.

وضمن الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

على الجانب الآخر يحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في الدوري برصيد 9 نقاط.

وحقق فيوتشر 3 انتصارات متتالية في البداية، قبل أن يخسر أمام بيراميدز المتصدر الحالي بهدف دون رد.