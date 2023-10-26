انتهت في دوري المؤتمر - فرانكفورت (6)-(0) هلسنكي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أينتراخت فرانكفورت الألماني ضد هلسنكي الفنلندي.

ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي للفريق.

ويرافق مرموش التونسي إلياس السخيري والجزائري فارس شعيبي.

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كما يتواجد ماريو جوتزه صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 2014، في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم.

وتقام المباراة في الجولة الثالثة لدور المجموعات في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ينس جراهل

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - هروفي سمولسيتش

خط الوسط: أنسجار كناوف - دينا إبيمبي - إلياس الخيري - نيلس نكونكو

خط الهجوم: فارس شعيبي - عمر مرموش - ماريو جوتزة

ويحتل فرانكفورت المركز الثاني في المجموعة بعد فوز على أبردين الاسكتلندي وخسارة أمام باوك اليوناني المتصدر.

وسجل عمر مرموش هدفين في البطولة حتى الآن.

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ق 89 جوووول سادس من دينا إبيمبي

ق 58 جيسيك نجانكام بدلا من عمر مرموش

ق 55 جوووول الخامس إلياس السخيري يسجل بصناعة دينا إبيمبي

استراحة

ق 45+2 جوووول الرابع برأسية من توتا بعد ركنية من الجزائري فارس شعيبي

ق 34 جوووول عمر مرموش يسجل الثالث من متابعة

ق 27 ركنية تنتهي بالهدف الثاني من روبن كوخ

ق 12 جوووول أول من علامة الجزاء يسجله جونيور دينا إبيمبي

ق 11 قرار الحكم أتى.. ركلة جزاء

ق 9 رأسية مرموش لمست يد مدافع الخصم.. ركلة جزاء أم لا؟

ق 8 مرموش يسدد بالرأس بعد ركلة حرة والحارس يتصدى

بداية المباراة

فرانكفورت عمر مرموش دوري المؤتمر الأوروبي
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