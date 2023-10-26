تشكيل فرانكفورت - مرموش ضمن الثلاثي العربي في مواجهة هلسنكي

يتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق أينتراخت فرانكفورت الألماني أمام هلسنكي الفنلندي.

ويرافق مرموش التونسي إلياس السخيري والجزائري فارس شعيبي.

كما يتواجد ماريو جوتزه صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 2014، في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم.

وتقام المباراة في الجولة الثالثة لدور المجموعات في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ينس جراهل

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - هروفي سمولسيتش

خط الوسط: أنسجار كناوف - دينا إبيمبي - إلياس الخيري - نيلس نكونكو

خط الهجوم: فارس شعيبي - عمر مرموش - ماريو جوتزة

ويحتل فرانكفورت المركز الثاني في المجموعة بعد فوز على أبردين الاسكتلندي وخسارة أمام باوك اليوناني المتصدر.

وسجل عمر مرموش هدفين في البطولة حتى الآن.