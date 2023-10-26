دوري المحترفين - عقوبة مدرب طنطا بعد تعديه على لاعب النصر للتعدين.. وغرامة تأخير

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 21:38

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أعلنت لجنة المسابقات للقسم الثاني قراراتها بشأن عقوبات الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وشهدت مباراة النصر للتعدين أمام طنطا إيقاف عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا.

جاء ذلك بسبب الطرد لسابق الإنذار.

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كما تم إيقاف وليد محمود مصطفى المدرب المساعد لمدة 3 مباريات وتغريمه 3 آلاف جنيه.

جاء ذلك حيث تم طرده بسبب تعديه على لاعب من النصر للتعدين بالضرب.

على الجانب الآخر في مباراة جمهورية شبين والقناة، تم إيقاف علي عز الدين المدرب المساعد لنادي القناة بسبب الطرد.

وأخيرا تم في مباراة دكرنس وبترول أسيوط، تم توقيع غرامة مالية على نادي دكرنس قيمتها 5 آلاف جنيه.

جاء ذلك بسبب تأخر نزول فريق دكرنس لبداية المباراة.

طنطا دوري المحترفين دكرنس
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