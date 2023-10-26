بمشاركة شريف - الخليج يحرم التعاون من صدارة الدوري السعودي

حرم نادي الخليج نظيره التعاون من تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتعادل الخليج أمام التعاون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري السعودي.

وشارك محمد شريف في التشكيل الأساسي لنادي الخليج أمام التعاون.

وسجل ليساندرو لوبيز الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 35 من ضربة رأسية.

تقدم الخليج استمر لمدة دقيقتين قبل أن يتمكن جواو بيدرو من تسجيل التعادل لفريق التعاون في الدقيقة 37.

وكثف التعاون محاولاته من أجل تسجيل هدف الفوز لكن دفاع الخليج وحارس مرماه مروان حيدري حافظا على نتيجة التعادل.

التعادل حرم التعاون من الوصول لصدارة الدوري السعودي.

ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، وعلى الجانب الآخر وصل الخليج إلى 10 نقاط في المركز 13.