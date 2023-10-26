نادي بيراميدز يعلن انطلاق موقعه الرسمي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 21:29

كتب : هاني العوضي

بيراميدز - بيان رسمي

أعلن نادي بيراميدز عن انطلاق موقعه الرسمي عبر الإنترنت ليتيح متابعة أخبار النادي.

وسيتابع الموقع جميع الأنشطة المختلفة داخل بيراميدز مثل الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين وقطاع كرة القدم للسيدات.

وكذلك سيتابع الموقع قطاع كرة القدم لذوي الساق الواحدة، إضافة إلى أخبار الإدارة والقطاعات المختلفة مع الفيديوهات والصور من جميع الأنشطة.

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وسيتم إطلاق الموقع الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية.

وبحسب المركز الإعلامي للنادي، سيتم نشر محتوى الموقع بالمزيد من اللغات الأخرى مستقبلا.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في الرابعة من عصر الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري في الوقت الحالي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بعد التعادل مع الزمالك في الجولة الأولى، و3 انتصارات متتالية على البنك الأهلي وإنبي وفيوتشر، جميعها بنتيجة 1-0.

الدوري المصري بيراميدز
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