انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (2) - (2) الحزم.. تعادل مثير

يلعب اتحاد جدة أمام الحزم ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وعاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة لتشكيل اتحاد جدة الأساسي أمام الحزم.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة والحزم.

لمتابعة مباراة اتحاد جدة والحزم دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق88 فايز سليماني يسجل هدف التعادل لنادي الحزم في شباك الاتحاد

ق81 حسن كادش يسجل الهدف الثاني لنادي اتحاد جدة

ق63 محمد الثاني يسجل هدف التعادل لنادي الحزم

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق26 كريم بنزيمة يسجل الهدف الأول لنادي اتحاد جدة بعد تمريرة من نجولو كانتي.

ق2 تسديدة قوية من إيغور كورنادو يتصدى لها حارس مرمى الحزم

انطلاق المباراة

video:1