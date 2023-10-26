انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (2) - (2) الحزم.. تعادل مثير
الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 20:58
كتب : FilGoal
يلعب اتحاد جدة أمام الحزم ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وعاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة لتشكيل اتحاد جدة الأساسي أمام الحزم.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة والحزم.
لمتابعة مباراة اتحاد جدة والحزم دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق88 فايز سليماني يسجل هدف التعادل لنادي الحزم في شباك الاتحاد
ق81 حسن كادش يسجل الهدف الثاني لنادي اتحاد جدة
ق63 محمد الثاني يسجل هدف التعادل لنادي الحزم
بداية الشوط الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق26 كريم بنزيمة يسجل الهدف الأول لنادي اتحاد جدة بعد تمريرة من نجولو كانتي.
ق2 تسديدة قوية من إيغور كورنادو يتصدى لها حارس مرمى الحزم
انطلاق المباراة
video:1
من تمريرة كانتي 🎯— FilGoal (@FilGoal) October 26, 2023
بنزيمة يتقدم لنمور الاتحاد على حساب الحزم ويسجل خامس أهدافه في #دوري_روشن_السعودي هذا الموسم ⚽🇫🇷pic.twitter.com/zg30wcKQDh