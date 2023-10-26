تشكيل اتحاد جدة - عودة بنزيمة أمام الحزم.. وحمد الله على الدكة

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يحتفل بهدف الاتحاد أمام الهلال

عاد الفرنسي كريم بنزيمة للتواجد في التشكيل الأساسي لنادي اتحاد جدة.

ويلعب اتحاد جدة أمام الحزم ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على مقاعد بدلاء اتحاد جدة في مواجهة الحزم.

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وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الحزم كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند شنقيطي- حسن كادش - عمر هوساوي- لويز فيليبي- أحمد بامسعود

خط الوسط: نجولو كانتي- سلطان الفرحان- إيجور كورنادو

خط الهجوم: كريم بنزيمة - هارون كمارا

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

كريم بنزيمة الدوري السعودي
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