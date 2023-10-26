أحمد سمير يكشف لـ في الجول سبب تواجده في القاهرة وزيارته لطبيب طلائع الجيش

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 20:01

كتب : عمرو نبيل

أحمد سمير

كشف أحمد سمير لاعب الأهلي بنغازي الليبي الحالي وطلائع الجيش السابق عن سبب تواجده في القاهرة في الوقت الحالي.

وقال سمير في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أتواجد بالقاهرة بعد تعرض والدتي لأزمة صحية خلال الأيام الماضية".

وأضاف "أيضا حرصت على زيارة طبيب نادي طلائع الجيش لأتلقى حقنة خاصة بالركبة، حيث شعرت ببعض الآلام فيها".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - نهاية أزمة أنور.. قرار من الإسماعيلي بشأن المستحقات خبر في الجول - سبب غياب رمضان صبحي عن بيراميدز أمام المصري خبر في الجول – علي ماهر يقرر استبعاد أحمد عيد ومنصور من مواجهة بيراميدز "بعدما لم نجد أي رد من الاتحاد المصري".. ليبيا تستضيف مباراتي السودان في تصفيات مونديال 2026

وأوضح "سأطمئن على والدتي أولا ثم سأعود خلال الأيام المقبلة للمشاركة مع الأهلي بنغازي".

وانضم سمير إلى الأهلي بنغازي معارا لمدة موسم واحد من طلائع الجيش.

ويجيد أحمد سمير اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيمن.

صاحب الـ29 عاما بدأ مسيرته في ناشئين الزمالك، وعاد للزمالك مجددا موسم 2014 - 2015 قادما من الداخلية، وحقق مع الفريق الأبيض لقبي الدوري وكأس مصر لهذا الموسم، قبل الإعارة إلى الإسماعيلي، ثم إلى المصري بالموسم التالي.

غزل المحلة يخاطب اتحاد الكرة للاستفسار عن موعد انطلاق دورى المحترفين و حضور الجمهور للمباريات

وفي عام 2017، انضم أحمد سمير إلى وادي دجلة، ثم انضم إلى الاتحاد السكندري عام 2018، قبل أن يستقر في طلائع الجيش بداية من عام 2018.

ولعب سمير مع طلائع الجيش 165 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 18 آخرين وحصل معه على لقب السوبر المصري.

أحمد سمير الدوري المصري طلائع الجيش الدوري الليبي الأهلي بنغازي
نرشح لكم
بعد فوزه به دعما لغزة.. إعادة طرح قميص طارق حامد في مزاد مجددا كلوب: صلاح كأنه يبلغ من العمر 20 عاما.. سنقدره أكثر بعد الاعتزال لأننا رأينا لاعبا مميزا صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز دوري المؤتمر - مرموش "الهداف" يحرز هدفا ويتسبب بآخر في سحق هلسنكي انتهت في دوري المؤتمر - فرانكفورت (6)-(0) هلسنكي انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (5)-(1) تولوز.. جوووووول صلاح تشكيل فرانكفورت - مرموش ضمن الثلاثي العربي في مواجهة هلسنكي بمشاركة شريف - الخليج يحرم التعاون من صدارة الدوري السعودي
أخر الأخبار
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا 9 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس 19 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي 26 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم 55 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) كريستال بالاس.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك