أحمد سمير يكشف لـ في الجول سبب تواجده في القاهرة وزيارته لطبيب طلائع الجيش

كشف أحمد سمير لاعب الأهلي بنغازي الليبي الحالي وطلائع الجيش السابق عن سبب تواجده في القاهرة في الوقت الحالي.

وقال سمير في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أتواجد بالقاهرة بعد تعرض والدتي لأزمة صحية خلال الأيام الماضية".

وأضاف "أيضا حرصت على زيارة طبيب نادي طلائع الجيش لأتلقى حقنة خاصة بالركبة، حيث شعرت ببعض الآلام فيها".

وأوضح "سأطمئن على والدتي أولا ثم سأعود خلال الأيام المقبلة للمشاركة مع الأهلي بنغازي".

وانضم سمير إلى الأهلي بنغازي معارا لمدة موسم واحد من طلائع الجيش.

ويجيد أحمد سمير اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيمن.

صاحب الـ29 عاما بدأ مسيرته في ناشئين الزمالك، وعاد للزمالك مجددا موسم 2014 - 2015 قادما من الداخلية، وحقق مع الفريق الأبيض لقبي الدوري وكأس مصر لهذا الموسم، قبل الإعارة إلى الإسماعيلي، ثم إلى المصري بالموسم التالي.

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وفي عام 2017، انضم أحمد سمير إلى وادي دجلة، ثم انضم إلى الاتحاد السكندري عام 2018، قبل أن يستقر في طلائع الجيش بداية من عام 2018.

ولعب سمير مع طلائع الجيش 165 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 18 آخرين وحصل معه على لقب السوبر المصري.