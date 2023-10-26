خبر في الجول - نهاية أزمة أنور.. قرار من الإسماعيلي بشأن المستحقات

يواصل نادي الإسماعيلي التعامل مع ملف مستحقات اللاعبين الذي كان أبرز قضايا النادي مؤخرا وخصوصا في الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الإسماعيلي قرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام الداخلية.

كما قرر أيضا صرف بقية مستحقات لاعبه الغاني ياو أنور المتبقية من الموسم الماضي.

وكان أنور محور أزمة قربته من الرحيل في يوليو الماضي، ولكنها انتهت بجلسة مع علي أبو جريشة أسطورة الدراويش رئيس اللجنة الفنية بالنادي آنذاك، وحصل اللاعب في ذلك الوقت على جزء من مستحقاته المتأخرة.

ويلعب الإسماعيلي أمام الداخلية يوم الإثنين 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي مباراته الأخيرة أمام فاركو بهدف دون رد سجله رزقي حمرون.

وتقدم الدراويش بتظلم رسمي بعد هذه المباراة، اعتراضا على أخطاء التحكيم.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

وفاز الفريق على الاتحاد السكندري، بينما خسر أمام زد والأهلي وفاركو.