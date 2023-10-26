هدف الهلال.. أوسيمين: أفضل الدوري الأمريكي على السعودي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 18:48

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

كشف فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي عن تفضيله للعب في الدوري الأمريكي عن السعودي إذا منح نفس الشروط في الحالتين.

وقال أوسيمين في مقابلة عبر "تويتش" مع الثنائي الإيطالي ماريو بالوتيلي وإيميليانو فيفيانو: "أنا سعيد في نابولي".

وأضاف "الناس لا تعرف مدى صعوبة اللعب في الدوري الإيطالي. من وجهة نظر تكتيكية وبدنية، إنه واحد من أصعب الدوريات".

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وعن اختياره بين الدوري السعودي والأمريكي قال: "إذا تم منحي الشروط نفسها، سأذهب إلى الدوري الأمريكي".

أما عن الدوري السعودي قال: "إنهم يحاولون تطوير الدوري وهذا جيد. واحد من الأعظم في التاريخ ذهب إلى هناك (كريستيانو رونالدو) وبسبب تأثيره جذبوا العديد من اللاعبين الموهوبين أيضا".

واختتم "إنهم يحاولون بناء الدوري السعودي ليصبح واحدا من الأفضل في العالم. بالنسبة لي إنهم يفعلون شيئا عظيما".

ووفقا لعدة تقارير صحفية، فإن الهلال قدم عرضا مغريا لشراء أوسيمين في الصيف ولكن تم رفضه من جانب نابولي.

وأنفق الدوري السعودي قرابة مليار دولار على صفقات الصيف، والتي جاء على رأسها كريم بنزيمة ونيمار ورياض محرز وساديو ماني وغيرهم، بعد انتقال رونالدو إلى النصر في يناير الماضي.

نابولي الدوري السعودي الدوري الأمريكي فيكتور أوسيمين
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