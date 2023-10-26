رسالة مشفرة.. هل يعود دي خيا إلى مانشستر يونايتد؟

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

تغريدة أشعلت الأجواء، بطلها الحارس الإسباني دافيد دي خيا نجم مانشستر يونايتد السابق.

بدأ الأمر بانتشار تقارير متعددة آخرها من صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن إمكانية عودة اللاعب مرة أخرى إلى فريقه في صفقة انتقال حر.

التقارير التي انتشرت كالنار في الهشيم، غذاها دي خيا اليوم بتغريدة لم تتضمن سوى وجها تعبيريا يشير إلى التفكير..

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وردود الأفعال سلكت الدرب ذاته، بين من يرحب بعودته وبين من ينصحه بعدم فعل ذلك.

وغادر دي خيا ملعب أولد ترافورد بنهاية عقده في الصيف الماضي، حيث لم يتم تجديده.

وانضم الكاميروني أندري أونانا إلى مانشستر يونايتد قادما من إنتر ميلان مقابل 50 مليون يورو في الصيف ذاته.

وكان دي خيا قد انضم إلى يونايتد في عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد.

وخاض دي خيا مع يونايتد 545 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 190 مرة واستقبل 590 هدفا.

وتوج دي خيا مع يونايتد بالدوري الإنجليزي مرة والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنلجيزي.

كما ظفر بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات.

هذا بالإضافة لحصوله على جائزة القفاز الذهبي مرتين والتي تُمنح لأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي.

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد أربع مرات بتصويت الجماهير وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

وظفر بالجائزة ذاتها لكن بتصويت زملائه أربع مرات أيضا.

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