انتهت في الدوري السعودي - ضمك (2)-(0) الأخدود.. الخليج (1)-(1) التعاون

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 18:05

كتب : FilGoal

مباراة الخليج أمام التعاون

يلعب ضمك أمام الأخدود ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد النجم الدولي المصري طارق حامد ضمن التشكيل الأساسي لنادي ضمك.

فيما يقود محمد شريف هجوم الخليج خلال مواجهة التعاون ضمن الجولة ذاتها.

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ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ضمك ضد الأخدود والخليج أمام التعاون.

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الخليج × التعاون

نهاية المباراة

ق70 عرضية خطيرة من فابيو مارتينيز تمر دون متابع من لاعبي الخليج

ق55 تسديدة قوية من جواو بيدلارو تعلو مرمى نادي الخليج

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 جواو بيدرو يسجل هدف التعادل لنادي التعاون ويشعل المباراة

ق35 لوبيز يسجل الهدف الأول لنادي الخليج

ق25 محمد شريف يسدد كرة قوية تمر أعلى مرمى نادي التعاون

ق7 انطلاقة سريعة من فابيو مارتينيز جناح الخليج وتسديدة قوية تمر بجوار مرمى التعاون

انطلاق المباراة

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ضمك × الأخدود

نهاية المباراة

ق83 تمريرة بينية من أنتوليتش في اتجاه أحمد الزين الذي سدد بجوار المرمى

ق69 نكودو يسجل الهدف الثاني لنادي ضمك في شباك الأخدود

ق50 أحمد الزين يسجل الهدف الأول لنادي ضمك

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نهاية الشوط الأول

ق32 لياندر تاوامبا مهاجم الأخدود يوجه ضربة رأسية قوية يتصدى لها مروان الحيدري.

ق25 تسددية قوية من أنتوليتش لاعب ضمك تمر بجوار مرمى الأخدود

ق10 سيطرة متبادلة على الكرة في منتصف الملعب دون خطورة حقيقية

انطلاق المباراة

الدوري السعودي
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