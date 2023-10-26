الدوري السعودي - طارق حامد أساسي أمام الأخدود

يتواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لنادي ضمك خلال مواجهة الأخدود.

ويلعب ضمك أمام الأخدود مساء اليوم ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل ضمك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل ضمك كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

الدفاع: فاروق شافعي –عبد القادر بدران – سنوسي الهوساوي – ضاري العنزي

الوسط: طارق حامد – أنتوليتش – ستانشيو

الهجوم: كيفن نكودو – أحمد الزين – أسان سيساي.