خبر في الجول - سبب غياب رمضان صبحي عن بيراميدز أمام المصري

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 17:44

كتب : بسام أبو بكر

رمضان صبحي - بيراميدز

يغيب رمضان صبحي نجم بيراميدز عن مباراة الفريق المقبلة أمام المصري في الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن سبب غياب رمضان صبحي هو إصابته بشد في العضلة الخلفية.

ولم يتواجد رمضان صبحي ضمن القائمة التي وصلت بالفعل إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق قبل خوض المباراة على ملعب برج العرب.

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وجاءت قائمة الفريق لمواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في الرابعة من عصر الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري في الوقت الحالي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بعد التعادل مع الزمالك في الجولة الأولى، و3 انتصارات متتالية على البنك الأهلي وإنبي وفيوتشر، جميعها بنتيجة 1-0.

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