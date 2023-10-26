الدوري السعودي - محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام التعاون

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

محمد شريف

يتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لنادي الخليج خلال مواجهة التعاون.

ويلعب الخليج أمام التعاون مساء اليوم ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الخليج المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط.

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وجاء تشكيل الخليج لمواجهة التعاون كالتالي:

حراسة المرمى: مروان الحيدري

الدفاع: سعيد آل حمسل – محمد خبراني – ليساندرو لوبيز – بيدرو ريبوتشو

الهجوم: خالد ناري – عبد الإله هوساوي – وو يونج جانج

الهجوم: فابيو مارتينيز – محمد شريف - إيفو رودريجيز

الخليج الدوري السعودي محمد شريف
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