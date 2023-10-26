خبر في الجول – علي ماهر يقرر استبعاد أحمد عيد ومنصور من مواجهة بيراميدز

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 17:20

كتب : عمرو نبيل

أحمد أيمن منصور - أحمد عيد

قرر علي ماهر استمرار استبعاد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور من قائمة الفريق وتلك المرة استعدادا للقاء بيراميدز.

أحمد عيد

النادي : المصري

أحمد أيمن منصور

النادي : المصري

المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإنه رغم جاهزيتهما نظرا لتدربها رفقة الفريق بشكل طبيعي منذ بداية الموسم وخوض مباريات ودية إلا أن علي ماهر أجل انضمامهما للقائمة لما بعد لقاء بيراميدز كي لا يؤثر على تركيز الفريق.

ومنذ انضمامها للفريق مطلع الموسم الجاري لم يشترك أحمد عيد أو أحمد أيمن منصور في أي مباراة مع الفريق البورسعيدي في ظل الأزمة القائمة مع فريقهما السابق الزمالك.

أخبار متعلقة:
"بعدما لم نجد أي رد من الاتحاد المصري".. ليبيا تستضيف مباراتي السودان في تصفيات مونديال 2026 تصفيات كأس العالم 2026 - سيراليون تستضيف منتخب مصر في ليبيريا.. وموعد المباراة قائمة الزمالك - عودة عبد المجيد وعواد أمام إنبي.. واستمرار غياب عمرو السيسي

يأتي ذلك بعدما تقدم الزمالك بشكوى ضد توقيعهما للمصري بعد توقيعهما لصالحه وبناء عليه تم إيقافهما مؤقتا.

وبواجه المصري منافسه بيراميدز غدا الجمعة في ملعب الدفاع الجوي في خامس جولات الدوري.

وانتهت أزمة قيد الثنائي أحمد عيد وأحمد منصور مع المصري بعد سحب الزمالك شكواه. (طالع التفاصيل)

وقال كامل أبو علي لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، وتوصلنا لحل ودي تقديرا لهم وأيضا تقديرا منهم لنا".

وأوضح "واتفقنا على دفع مقابل مادي للأبيض لحل الأزمة".

وأتم "هذه الخطوة تأتي تفعيلا لأهمية احترام الأندية الشعبية لبعضها، وفتح صفحة جديدة بين الناديين".

ويحتل المصري المركز الثالث بتسع نقاط.

فيما يأتي بيراميدز في الصدارة بعشرة نقاط.

المصري أحمد أيمن منصور أحمد عيد بيراميدز
نرشح لكم
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم للحفاظ على المستقبل.. الإسماعيلي يجدد عقدي العسقلاني والساعي 5 مواسم فتح الله: هدفنا الفوز بالألقاب.. ولن نكرر أخطاء المواسم السابقة المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" مهند لاشين: هذا ما يجب فعله للفوز بلقب الدوري.. وتعليمات باتشيكو منحتنا الانتصار
أخر الأخبار
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا 6 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس 16 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي 24 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم 52 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) كريستال بالاس.. انتهاء الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك