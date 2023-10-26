خبر في الجول – علي ماهر يقرر استبعاد أحمد عيد ومنصور من مواجهة بيراميدز

قرر علي ماهر استمرار استبعاد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور من قائمة الفريق وتلك المرة استعدادا للقاء بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه رغم جاهزيتهما نظرا لتدربها رفقة الفريق بشكل طبيعي منذ بداية الموسم وخوض مباريات ودية إلا أن علي ماهر أجل انضمامهما للقائمة لما بعد لقاء بيراميدز كي لا يؤثر على تركيز الفريق.

ومنذ انضمامها للفريق مطلع الموسم الجاري لم يشترك أحمد عيد أو أحمد أيمن منصور في أي مباراة مع الفريق البورسعيدي في ظل الأزمة القائمة مع فريقهما السابق الزمالك.

يأتي ذلك بعدما تقدم الزمالك بشكوى ضد توقيعهما للمصري بعد توقيعهما لصالحه وبناء عليه تم إيقافهما مؤقتا.

وبواجه المصري منافسه بيراميدز غدا الجمعة في ملعب الدفاع الجوي في خامس جولات الدوري.

وانتهت أزمة قيد الثنائي أحمد عيد وأحمد منصور مع المصري بعد سحب الزمالك شكواه. (طالع التفاصيل)

وقال كامل أبو علي لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، وتوصلنا لحل ودي تقديرا لهم وأيضا تقديرا منهم لنا".

وأوضح "واتفقنا على دفع مقابل مادي للأبيض لحل الأزمة".

وأتم "هذه الخطوة تأتي تفعيلا لأهمية احترام الأندية الشعبية لبعضها، وفتح صفحة جديدة بين الناديين".

ويحتل المصري المركز الثالث بتسع نقاط.

فيما يأتي بيراميدز في الصدارة بعشرة نقاط.