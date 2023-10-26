تصفيات كأس العالم 2026 - سيراليون تستضيف منتخب مصر في ليبيريا.. وموعد المباراة

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 16:51

كتب : FilGoal

شعار منتخب مصر - اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد السيراليوني لكرة القدم موعد والدولة المستضيفة لمواجهته ضد منتخب مصر ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وستقام مباراة مصر وسيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 يوم 19 نوفمبر المقبل على ملعب صامويل كانيون دوي في بانسيفيل في ليبيريا.

أخبار متعلقة:
حازم إمام: صلاح يفعل الكثير ولا يجب أن يخرج ليقول.. ونتواصل مع سيراليون وجيبوتي للعب في مصر سيراليون تهزم ساو تومي وتتنفس في ظهر نيجيريا.. وداكا يضع قدما لـ زامبيا في أمم إفريقيا بحضور محترف سموحة وأسطورتين.. تعادلين مخيبين بين سيراليون وساو تومي وبنين ورواندا نبروه يتعاقد مع مهاجم منتخب سيراليون

وسيبدأ منتخب سيراليون مشواره في التصفيات بلقاء إثيوبيا يوم 15 نوفمبر وستقام المباراة على مركب محمد الخامس في المغرب.

ورفض كاف اعتماد ملاعب كل من جيبوتي وبوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون من نفس المجموعة.

وشهد الكشف اعتماد ملاعب مصر وغينيا بيساو فقط من ملاعب المجموعة الأولى.

وقد تتغير تلك الأوضاع بعد نهاية الجولة الأولى والثانية من التصفيات إذا اكتملت اشتراطات كاف لاعتماد ملاعب الدول المرفوضة.

وجاء جدول مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 كالآتي:

الجولة الأولى: مصر × جيبوتي (13 إلى 21 نوفمبر)

الجولة الثانية: سيراليون × مصر (19 نوفمبر - تحددت رسميا)

الجولة الثالثة: مصر × بوركينا فاسو (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الرابعة: غينيا بيساو × مصر (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الخامسة: إثيوبيا × مصر (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السادسة: مصر × سيراليون (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السابعة: مصر × إثيوبيا (1 إلى 9 سبتمبر 2025)

الجولة الثامنة: بوركينا فاسو × مصر (1 إلى 9 سبتمبر)

الجولة التاسعة: جيبوتي × مصر (6 إلى 14 أكتوبر 2025)

الجولة العاشرة: مصر × غينيا بيساو (6 إلى 14 أكتوبر 2025)

منتخب مصر سيراليون تصفيات كأس العالم 2026
نرشح لكم
منتخب أمريكا يعتذر عن عدم مواجهة مصر الأولمبي في نوفمبر منتخب الشباب يجري مرانه على فترتين.. وميكالي يوجه كلمة للاعبين رئيس استاد القاهرة: تأجيل صيانة الملعب بسبب الأهلي ومنتخب مصر تصنيف فيفا - مركز منتخب مصر دون تغيير.. وتقدم للبرتغال وهبوط كرواتيا أوكوشا يوضح كيف يتعامل صلاح مع الضغوط للفوز بلقب أمم إفريقيا تصفيات كأس العالم - تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي منتخب الشباب يختبر 50 لاعبا جديدا أيمن عبد العزيز: هناك حلول في المنتخب حال غياب صلاح.. وأي لاعب يمكنه الانضمام
أخر الأخبار
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة 4 دقيقة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا 12 دقيقة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر 25 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس 43 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي 50 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك