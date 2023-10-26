تصفيات كأس العالم 2026 - سيراليون تستضيف منتخب مصر في ليبيريا.. وموعد المباراة

أعلن الاتحاد السيراليوني لكرة القدم موعد والدولة المستضيفة لمواجهته ضد منتخب مصر ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وستقام مباراة مصر وسيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 يوم 19 نوفمبر المقبل على ملعب صامويل كانيون دوي في بانسيفيل في ليبيريا.

وسيبدأ منتخب سيراليون مشواره في التصفيات بلقاء إثيوبيا يوم 15 نوفمبر وستقام المباراة على مركب محمد الخامس في المغرب.

ورفض كاف اعتماد ملاعب كل من جيبوتي وبوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون من نفس المجموعة.

وشهد الكشف اعتماد ملاعب مصر وغينيا بيساو فقط من ملاعب المجموعة الأولى.

وقد تتغير تلك الأوضاع بعد نهاية الجولة الأولى والثانية من التصفيات إذا اكتملت اشتراطات كاف لاعتماد ملاعب الدول المرفوضة.

وجاء جدول مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 كالآتي:

الجولة الأولى: مصر × جيبوتي (13 إلى 21 نوفمبر)

الجولة الثانية: سيراليون × مصر (19 نوفمبر - تحددت رسميا)

الجولة الثالثة: مصر × بوركينا فاسو (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الرابعة: غينيا بيساو × مصر (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الخامسة: إثيوبيا × مصر (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السادسة: مصر × سيراليون (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السابعة: مصر × إثيوبيا (1 إلى 9 سبتمبر 2025)

الجولة الثامنة: بوركينا فاسو × مصر (1 إلى 9 سبتمبر)

الجولة التاسعة: جيبوتي × مصر (6 إلى 14 أكتوبر 2025)

الجولة العاشرة: مصر × غينيا بيساو (6 إلى 14 أكتوبر 2025)