قائمة الزمالك - عودة عبد المجيد وعواد أمام إنبي.. واستمرار غياب عمرو السيسي

أعلن نادي الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة محمد عواد حارس المرمى وحسام عبد المجيد مدافع الفريق بعد غيابهما عن المباراة الماضية.

ويستضيف إنبي فريق الزمالك في تمام السابعة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وكان عواد قد غاب عن مواجهة سموحة بسبب تعرضه للطرد أمام البنك الأهلي.

واستمر غياب الثنائي محمد عبد الشافي وعمرو السيسي عن قائمة الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر - حسام عبد المجيد.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

بينما إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وفاز الزمالك بآخر مباراتين خاضهم في الدوري على حساب كل من البنك الأهلي وسموحة.

أما إنبي فحقق انتصاره الوحيد في المباراة الماضية بعد تفوقه على البنك الأهلي.