قائمة الزمالك - عودة عبد المجيد وعواد أمام إنبي.. واستمرار غياب عمرو السيسي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 16:45

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الزمالك - سموحة

أعلن نادي الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

حسام عبد المجيد

النادي : الزمالك

عمرو السيسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وشهدت القائمة عودة محمد عواد حارس المرمى وحسام عبد المجيد مدافع الفريق بعد غيابهما عن المباراة الماضية.

ويستضيف إنبي فريق الزمالك في تمام السابعة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة.

أخبار متعلقة:
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول مقابل إنهاء أزمة قيد ثنائي الزمالك كامل أبو علي يكشف لـ في الجول كواليس حل أزمة المصري مع الزمالك بشأن عيد ومنصور اتحاد الكرة يعلن عبر في الجول: انتهاء أزمة عيد ومنصور بعد سحب الزمالك شكواه محمد شريف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

وكان عواد قد غاب عن مواجهة سموحة بسبب تعرضه للطرد أمام البنك الأهلي.

واستمر غياب الثنائي محمد عبد الشافي وعمرو السيسي عن قائمة الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر - حسام عبد المجيد.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

بينما إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وفاز الزمالك بآخر مباراتين خاضهم في الدوري على حساب كل من البنك الأهلي وسموحة.

أما إنبي فحقق انتصاره الوحيد في المباراة الماضية بعد تفوقه على البنك الأهلي.

الزمالك إنبي الدوري المصري عمرو السيسي
نرشح لكم
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم للحفاظ على المستقبل.. الإسماعيلي يجدد عقدي العسقلاني والساعي 5 مواسم فتح الله: هدفنا الفوز بالألقاب.. ولن نكرر أخطاء المواسم السابقة المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" مهند لاشين: هذا ما يجب فعله للفوز بلقب الدوري.. وتعليمات باتشيكو منحتنا الانتصار
أخر الأخبار
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا 6 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس 16 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي 24 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم 52 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) كريستال بالاس.. انتهاء الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك