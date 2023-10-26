مصدر من المصري يكشف لـ في الجول مقابل إنهاء أزمة قيد ثنائي الزمالك

انتهت أزمة قيد الثنائي أحمد عيد وأحمد منصور مع المصري بعد سحب الزمالك شكواه.

ورفض اتحاد الكرة قيد الثنائي بسبب التوقيع للزمالك وهو ما يعني التوقيع لناديين مختلفين وتم إحالة الثنائي للتحقيق.

وكشف مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "إنهاء أزمة أحمد عيد وأحمد منصور مع الزمالك".

وأوضح "تم ذلك مقابل رد اللاعبين للمبالغ التي تقاضوها سابقا من الزمالك إلى النادي".

وتابع "وحصل أحمد منصور على قيمة مقدم تعاقد من الزمالك بـ مليون جنيه وتم ردهم للفريق الأبيض".

واختتم تصريحاته "انتهت الأزمة وتم قيد اللاعبين بشكل طبيعي استعدادا للمنافسات المقبلة".

وبالتالي بات الثنائي جاهزا للمشاركة مع المصري أمام بيراميدز غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ماذا حدث

انتقل الظهير الأيمن أحمد عيد من صفوف الزمالك إلى إنبي بداية الموسم الماضي 2022-2023 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وبعد نهاية الموسم لم يوقع اللاعب على العقد الجديد الذي يُفعل أحقية الشراء لصالح نادي إنبي.

ولم يدرج الزمالك اسم اللاعب في قائمته الأولى للموسم الجديد، ليوقع مع المصري بشكل حر وينضم للنادي البورسعيدي.

أما أحمد أيمن منصور انتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية موسم 2021-2022 ثم وقع مع الزمالك بعقد ثنائي، وانضم لصفوف طلائع الجيش موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبعد نهاية تعاقده وبسبب منع الزمالك من قيد اللاعبين انتقل إلى النادي المصري.