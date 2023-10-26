كامل أبو علي يكشف لـ في الجول كواليس حل أزمة المصري مع الزمالك بشأن عيد ومنصور
الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 15:33
كتب : عمرو نبيل
كشف كامل أبو علي رئيس النادي المصري كواليس حل الأزمة مع الزمالك بشأن قيد الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.
أحمد عيد
النادي : المصري
أحمد أيمن منصور
النادي : المصري
وانتهت أزمة قيد الثنائي أحمد عيد وأحمد منصور مع المصري بعد سحب الزمالك شكواه. (طالع التفاصيل)
وقال كامل أبو علي لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، وتوصلنا لحل ودي تقديرا لهم وأيضا تقديرا منهم لنا".
وأوضح "واتفقنا على دفع مقابل مادي للأبيض لحل الأزمة".
وأتم "هذه الخطوة تأتي تفعيلا لأهمية احترام الأندية الشعبية لبعضها، وفتح صفحة جديدة بين الناديين".
ورفض اتحاد الكرة قيد الثنائي بسبب التوقيع للزمالك وهو ما يعني التوقيع لناديين مختلفين وتم إحالة الثنائي للتحقيق.
وكشف حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة عبر FilGoal.com: "نهاية أزمة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بين المصري والزمالك بعد سحب الأبيض شكواه".