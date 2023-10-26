كامل أبو علي يكشف لـ في الجول كواليس حل أزمة المصري مع الزمالك بشأن عيد ومنصور

كشف كامل أبو علي رئيس النادي المصري كواليس حل الأزمة مع الزمالك بشأن قيد الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

وانتهت أزمة قيد الثنائي أحمد عيد وأحمد منصور مع المصري بعد سحب الزمالك شكواه. (طالع التفاصيل)

وقال كامل أبو علي لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، وتوصلنا لحل ودي تقديرا لهم وأيضا تقديرا منهم لنا".

وأوضح "واتفقنا على دفع مقابل مادي للأبيض لحل الأزمة".

وأتم "هذه الخطوة تأتي تفعيلا لأهمية احترام الأندية الشعبية لبعضها، وفتح صفحة جديدة بين الناديين".

ورفض اتحاد الكرة قيد الثنائي بسبب التوقيع للزمالك وهو ما يعني التوقيع لناديين مختلفين وتم إحالة الثنائي للتحقيق.

وكشف حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة عبر FilGoal.com: "نهاية أزمة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بين المصري والزمالك بعد سحب الأبيض شكواه".

وأوضح "تم تسليم بطاقات مشاركة اللاعبين في المباريات وكأن شيئا لم يكن".

وبالتالي بات الثنائي جاهزا للمشاركة مع المصري أمام بيراميدز غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ماذا حدث

انتقل الظهير الأيمن أحمد عيد من صفوف الزمالك إلى إنبي بداية الموسم الماضي 2022-2023 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وبعد نهاية الموسم لم يوقع اللاعب على العقد الجديد الذي يُفعل أحقية الشراء لصالح نادي إنبي.

ولم يدرج الزمالك اسم اللاعب في قائمته الأولى للموسم الجديد، ليوقع مع المصري بشكل حر وينضم للنادي البورسعيدي.

أما أحمد أيمن منصور انتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية موسم 2021-2022 ثم وقع مع الزمالك بعقد ثنائي، وانضم لصفوف طلائع الجيش موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبعد نهاية تعاقده وبسبب منع الزمالك من قيد اللاعبين انتقل إلى النادي المصري.