الشباب السعودي يكشف إصابة كاراسكو.. وكيف يتم علاجه

أوضح نادي الشباب السعودي طبيعة الإصابة التي ضربت لاعبه يانيك كاراسكو.

وأوضح النادي عبر موقعه أن اللاعب تعرض لإصابة في كاحل القدم.

وإثر ذلك سيغادر لمستشفى سبيتار في قطر لإسراع عملية التعافي.

وأصيب يانيك خلال مباراة فريقه أمام الطائي.

وشارك كاراسكو في 6 مباريات مع الشباب في موسمه الأول مع النادي.

وسجل النجم البلجيكي 3 أهداف وصنع 3.

ويستعد الشباب لملاقاة أبها بالجولة 11 من الدوري السعودي يوم السبت المقبل.

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