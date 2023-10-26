مران الأهلي - الفريق يختتم تدريباته قبل السفر لجنوب إفريقيا.. وموقف السولية وفؤاد

خاض فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صنداونز.

وتغادر بعثة الأهلي، القاهرة اليوم الخميس متجهة إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في ذهاب نصف النهائي في تمام الثالثة من عصر الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة اللاعبين قبل بدء المران بتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏

وكشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي أن عمرو السولية وكريم فؤاد لاعبي الفريق، يخوضان المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وخضع الثنائي لأشعة خلال الساعات الماضية وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية بعدما اجتياز اللاعبين برنامج العلاج الطبيعي.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز يوم الأربعاء 1 نوفمبر المقبل في مباراة الإياب على استاد القاهرة.