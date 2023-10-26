انتهى موسمه.. إيقاف تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

تقرر إيقاف ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل ومنتخب إيطاليا لمدة 10 أشهر عن ممارسة كرة القدم على خلفيه اتهامه بالمراهنة على المباريات.

ساندرو تونالي النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية أن محامي اللاعب الإيطالي توصل لاتفاق مع المدعي العام الإيطالي.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإنه سيتم إعلان القرار بشكل رسمي من المدعي العام الإيطالي اليوم الخميس.

وسيتم إيقاف تونالي عن خوض المباريات مع النادي والمنتخب حتى أغسطس 2024 ما يعني أيضا غيابه عن نهائيات يورو 2024 حال تأهل إيطاليا.

وستضاف 8 أشهر للاعب كخطة إعادة تأهيل من المقامرة، حيث سيحضر 16 محاضرة ينظمها الاتحاد الإيطالي.

وانتهى موسم تونالي بعدما خاض أمس الأربعاء آخر مباراة له كبديل ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

لاعب الوسط البالغ 23 عاما انضم لنيوكاسل مقابل 64 مليون يورو من ميلان الصيف الجاري وشارك في 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

أغلى لاعب إيطالي في التاريخ أصبح ثاني لاعب يتعرض للإيقاف الموسم الجاري في فضيحة المراهنات في بلاده بعد نيكولو فاجيولي لاعب وسط يوفنتوس.

وكان فاجيولي اعترف سابقا: "ساندرو تونالي اقترح عليّ المراهنة عبر موقع غير شرعي، وأنشئ لي حسابا على الموقع، لا يمكنني القول إنه راهن على أحداثا متعلقة بكرة القدم، لكنني سمعت أنه عليه ديون كثيرة من المراهنة".

وغادر تونالي معسكر منتخب إيطاليا الأسبوع قبل الماضي بعد ظهور تقارير عن التحقيقات.

وسبق أن شدد جيوسيبي ريزو وكيل ساندرو تونالي على أن موكله يعاني من إدمان المقامرة.

وقال ريزو عبر شبكة توتو ميركاتو: "ساندرو يعاني من إدمان المقامرة ويحارب من أجل تجنب ذلك ومتأكد من فوزه في تلك المباراة الصعبة، هو حزين ويعاني من صدمة".