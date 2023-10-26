أدار الكلاسيكو مرتين وطرد ميسي.. مانزانو حكما لمواجهة برشلونة وريال مدريد

يدير جيل مانزانو مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد عصر السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة فريق ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة.

وأدار مانزانو مواجهتي كلاسيكو سابقتين ونجح ريال مدريد في الفوز بالمباراتين.

وتغلب ريال مدريد تحت إدارة مانزانو في مباراتين، الأولى بنتيجة 3-1 في أكتوبر 2013 والثانية 2-1 في أبريل 2021.

وأدار مانزانو خمس مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم بينهم مباراة واحدة لريال مدريد وانتهت بالفوز على أتليتك بلباو بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

ولم يلعب برشلونة تحت قيادة مانزانو هذا الموسم.

وسبق لـ مانزانو طرد كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار وروبرت ليفاندوفسكي خلال مشاركاتهم مع برشلونة من قبل.

وأشهر الحكم الإسباني البطاقة الحمراء لسواريز في 2017 بنصف نهائي كأس الملك بين برشلونة وأتليتكو مدريد.

وبعد شهرين طرد نيمار خلال الخسارة من مالاجا في الدوري بهدفين دون مقابل.

وكان مانزانو قد أشهر البطاقة الحمراء الوحيدة في تاريخ مسيرة ليونيل ميسي مع برشلونة، وتعرض ميسي للطرد في نهائي كأس السوبر الإسباني في يناير 2021 أمام أتليتك بلباو.

وتاريخيا أدار مانزانو 47 مباراة لريال مدريد وفاز الفريق الملكي في 37 منهم بينما تعادل 5 مرات وخسر مثلهم.

أما برشلونة فأدار لهم 36 مباراة وفاز الفريق الكتالوني في 22 منهم بينما تعادل سبع مرات وخسر مثلهم.

وأشهر مانزانو 10 بطاقات حمراء لصالح لاعبي برشلونة مقابل 4 للاعبي ريال مدريد.