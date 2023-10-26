رقم مميز ينتظر محمد صلاح أمام تولوز

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وسانت جيلواز

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه تولوز الفرنسي يوم الخميس.

ويحل الفريق الفرنسي ضيفا على ليفربول في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

لو شارك صلاح أمام تولوز سيصبح اللاعب رقم 13 الذي يشارك مع ليفربول في 70 مباراة بالمسابقات الأوروبية.

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وظهر صلاح في 5 مباريات كبديل مع ليفربول في المنافسات الأوروبية حتى الآن، وسجل 5 أهداف في تلك المباريات، بمتوسط هدف كل 13 دقيقة ونصف.

وكان الدولي المصري قد هز شباك لاسك لينز النمساوي في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات حين دخل كبديل.

ويفضل كلوب إراحة صلاح في مباريات الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل صلاح 8 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 316 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 194 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول
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