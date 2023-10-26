الرياضية: فابينيو يربك اتحاد جدة.. وإصابته تشبه فان باستن

أربك البرازيلي فابينيو صفوف اتحاد جدة السعودي بعد تعرضه للإصابة قوية خلال التدريبات في الأيام الماضية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن الجهاز الطبي لحامل لقب الدوري السعودي يخشى التدخل الجراحي في قدم البرازيلي.

وكشف التقرير أن بعد فحوصات الأشعة فإن الإصابة جاءت في المفصل وتشابه الإصابة التي تسببت في اعتزال الأسطورة الهولندية السابقة ماركو فان باستن نجم ميلان وهولندا السابق.

وأشار التقرير إلى الجهاز الطبي للفريق وضع برنامجا علاجيا مكثفا تفاديا للتدخل الجراحي، الذي يعد خيارا ضعيفا وفقا للفحوصات في ظل استجابة ملحوظة على مراحل العلاج الأولية.

وتعتمد مشاركة فابينيو في مباريات الاتحاد على مدى زوال الآلام، ومن المتوقع أن يتضح ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الحزم اليوم الخميس لحساب الجولة 11 من الدوري السعودي.

وانضم نجم وسط ليفربول في الصيف بعقد لمدة 3 مواسم وخاض 11 مباراة وصنع هدفا وحيدا.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 20 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.