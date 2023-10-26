الاتحاد السعودي يجبر حكامه على تعلم اللغة الإنجليزية

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أجبرت الحكام الذي يشاركون في إدارة مباريات الدوري على الانضمام إلى دورات تعلم اللغة الإنجليزية لمدة ستة أشهر.

وأوضح التقرير أن الاتحاد السعودي سيتحمل كافة تكاليف دورة تعليم الإنجليزية للحكام الـ48، التي انطلقت بداية الموسم، على أن يخضع الحكم المتدرب لمدة ساعتين يوميًّا للحصص التعليمية.

وتعد خطة لجنة الحكام في هذا الاتجاه، جزءًا من تعزيز وجود الحكام السعوديين في المنافسات القارية والدولية، حيث كان العائق الأكبر لهم عدم إجادتهم اللغة الإنجليزية، حسب التقرير.

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وكانت لجنة الحكام اختتمت اجتماعها الدوري الذي جرى خلال الفترة من 22 ـ 24 أكتوبر الجاري في الدمام، بمشاركة 21 حكمًا للساحة و29 حكمًا مساعدًا من حكام الدوري السعودي.

وشهد اليوم الأول مراجعة الحالات التحكيمية في مباريات الجولات 6، 7، 8، 9، إضافة إلى محاضرات تتعلق بقانون كرة القدم.

بالإضافة إلى تطبيقات ميدانية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتمارين لياقية.

فيما شهد الاجتماع الثاني دمج 23 حكمًا من ماليزيا، إيران، الكويت، والبحرين، ضمن خطط اللجنة لتبادل الخبرات مع حكام الاتحادات المحلية والآسيوية.

الدوري السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم
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