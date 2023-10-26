ثنائي أهلي جدة يقترب من المشاركة في الكلاسيكو السعودي أمام الهلال

اقترب الفرنسي آلان سانت ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسي ثنائي أهلي جدة من المشاركة أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي.

ويلعب الفريقان مباراة الكلاسيكو يوم الجمعة ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الثنائي سيخضع لاختبار أخير قبل المباراة من أجل تحديد المشاركة، وذلك بعد المشاركة في بعض أجزاء تدريب الأربعاء.

وتعرض اللاعبان لإصابتين خلال مواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري يوم السبت.

بعد ظهور نتيجة الكشف بالآشعة دخل كلاهما في برامج علاجية وتأهيلية.

وأوضح التقرير أن الفرنسي ماكسيمان تعرض لإصابة على مستوى مفصل القدم بعد تدخل قوي من عبدالعزيز نور لاعب الوحدة لم يكمل على إثرها المباراة.

فيما كانت إصابة كيسي عبارة عن كدمة في العظمة تحت الركبة، وفضل الخروج من الملعب بعد شعوره بالآلام في نفس موضع الإصابة خلال مجريات الشوط الثاني.

وأفاد التقرير، أن الجناح الجزائري رياض محرز خاض التدريب كاملا، مسجلًا عودته إلى الفريق، بعد غياب يومين بإذن من الجهازين الفني والإداري سافر خلالهما إلى مدينة دبي الإماراتية.

القمة المنتظرة تساوي 6 نقاط، إذ يسعى أهلي جدة صاحب المركز الرابع لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر إلى نقطة واحدة.

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