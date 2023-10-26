رئيس استاد القاهرة: تأجيل صيانة الملعب بسبب الأهلي ومنتخب مصر

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة موعد إغلاق الملعب عن استضافة المباريات في ظل مواجهات الدوري والأهلي ومنتخب مصر.

وقال رئيس هيئة استاد القاهرة عبر القناة الأولى: "لأول مرة يتم طلب اشتراطات بطريقة كبيرة للتطوير في استاد القاهرة من مسؤولي كاف من أجل الدوري الإفريقي، ونفذنا التوجيهات بطلب من أشرف صبحي وزير الرياضة".

وأوضح "طُلب منا تطوير كامل للمركز الإعلامي والمقصورة الرئيسية ومحيط أرضية الملعب ومداخل ومخارج مقصورة الإعلاميين لاستاد القاهرة".

وأضاف "المسؤولون في كاف أبدوا سعادتهم من التنظيم خلال مباراة الأهلي وسيمبا".

وكشف "استاد القاهرة سيستضيف مباراة يوم السبت في الدوري بين زد وسموحة، ثم مباراة أخرى وأخيرا مباراة الأهلي وصنداونز في إياب الدوري الإفريقي".

وأكمل "لم يُغلق استاد القاهرة أي يوم في 2023، وكل ما نريده في الوقت الحالي فقط إغلاقه لمدة أسبوعين من أجل زراعة البذرة الشتوية والتي تحتاج لـ 15 يوما".

وأتم "الخبير الأجنبي سيصل يوم 1 نوفمبر المقبل، حال وصول الأهلي لنهائي الدوري الإفريقي يوم 11 نوفمبر ستتأجل عملية زراعة البذرة الشتوية، وحينها سيتأجل الأمر لما بعد 21 نوفمبر حيث ستقام مباراة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم".

وفي حال تأهل الأهلي لنهائي الدوري الإفريقي سيخوض الإياب على استاد القاهرة يوم 11 نوفمبر المقبل، لكن عليه تخطي عقبة صنداونز في نصف النهائي.

وسيواجه منتخب مصر نظيره جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم في 13 نوفمبر والمقرر استضافتها في استاد القاهرة.

ولم يتحدد بعد هل سيخوض المنتخب مواجهة سيراليون في الجولة الثانية يوم 21 نوفمبر المقبل في مصر أم بدولة أخرى في ظل قرار كاف بعد موافة سيراليون لاشتراطات استضافة المباريات ضمن تصفيات كأس العالم على ملاعبها.