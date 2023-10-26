رئيس استاد القاهرة: تأجيل صيانة الملعب بسبب الأهلي ومنتخب مصر

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي في استاد القاهرة

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة موعد إغلاق الملعب عن استضافة المباريات في ظل مواجهات الدوري والأهلي ومنتخب مصر.

وقال رئيس هيئة استاد القاهرة عبر القناة الأولى: "لأول مرة يتم طلب اشتراطات بطريقة كبيرة للتطوير في استاد القاهرة من مسؤولي كاف من أجل الدوري الإفريقي، ونفذنا التوجيهات بطلب من أشرف صبحي وزير الرياضة".

وأوضح "طُلب منا تطوير كامل للمركز الإعلامي والمقصورة الرئيسية ومحيط أرضية الملعب ومداخل ومخارج مقصورة الإعلاميين لاستاد القاهرة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر لاعب سيمبا: جئنا القاهرة للفوز رغم قوة الأهلي.. وتركيزنا ليس مع ضغط الجماهير وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى القاهرة وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة.. ورحيل المحترفين لأنديتهم مباشرة موعد وصول أوسوريو إلى القاهرة

وأضاف "المسؤولون في كاف أبدوا سعادتهم من التنظيم خلال مباراة الأهلي وسيمبا".

وكشف "استاد القاهرة سيستضيف مباراة يوم السبت في الدوري بين زد وسموحة، ثم مباراة أخرى وأخيرا مباراة الأهلي وصنداونز في إياب الدوري الإفريقي".

وأكمل "لم يُغلق استاد القاهرة أي يوم في 2023، وكل ما نريده في الوقت الحالي فقط إغلاقه لمدة أسبوعين من أجل زراعة البذرة الشتوية والتي تحتاج لـ 15 يوما".

وأتم "الخبير الأجنبي سيصل يوم 1 نوفمبر المقبل، حال وصول الأهلي لنهائي الدوري الإفريقي يوم 11 نوفمبر ستتأجل عملية زراعة البذرة الشتوية، وحينها سيتأجل الأمر لما بعد 21 نوفمبر حيث ستقام مباراة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم".

وفي حال تأهل الأهلي لنهائي الدوري الإفريقي سيخوض الإياب على استاد القاهرة يوم 11 نوفمبر المقبل، لكن عليه تخطي عقبة صنداونز في نصف النهائي.

وسيواجه منتخب مصر نظيره جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم في 13 نوفمبر والمقرر استضافتها في استاد القاهرة.

ولم يتحدد بعد هل سيخوض المنتخب مواجهة سيراليون في الجولة الثانية يوم 21 نوفمبر المقبل في مصر أم بدولة أخرى في ظل قرار كاف بعد موافة سيراليون لاشتراطات استضافة المباريات ضمن تصفيات كأس العالم على ملاعبها.

الأهلي منتخب مصر استاد القاهرة تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم للحفاظ على المستقبل.. الإسماعيلي يجدد عقدي العسقلاني والساعي 5 مواسم فتح الله: هدفنا الفوز بالألقاب.. ولن نكرر أخطاء المواسم السابقة
أخر الأخبار
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 49 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة ساعة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك