تصنيف فيفا - مركز منتخب مصر دون تغيير.. وتقدم للبرتغال وهبوط كرواتيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال والذي شهد تغييرات طفيفة على مستوى الترتيب.

واستمر منتخب مصر في المركز الـ 35 عالميا دون تغيير ويستمر كما هو كخامس منتخبات إفريقيا.

بينما تقدم منتخب المغرب مركزا ليصبح الـ 13 عالميا والأول إفريقيا.

وشهدت قائمة أفضل 10 مراكز تقدم البرتغال وإسبانيا في الترتيب وتراجع كرواتيا.

ويستمر منتخب الأرجنتين في صدارة الترتيب العالمي متفوقا على فرنسا والبرازيل.

بينما واصل منتخب البرتغال صعوده بالتقدم مركزين في المركز السادس، وهبط منتخب كرواتيا أربعة مراكز ليحل عاشرا.

وجاءت قائمة المراكز الأولى كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- بلجيكا

6- البرتغال

7- هولندا

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا

أما منتخبات إفريقيا فجاء ترتيبها كالآتي:

13- المغرب

20- السنغال

32- تونس

33- الجزائر

35- مصر

40- نيجيريا

43- الكاميرون

47- مالي

52- كوت ديفوار

56- بوركينا فاسو

60- غانا