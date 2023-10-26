طارق قنديل: إنفانتينو وصف الأهلي بالعظيم.. وضغط المباريات قدر النادي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 10:23

كتب : FilGoal

الأهلي - سيمبا - الدوري الإفريقي

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن إشادة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالنادي ووصفه بالعظيم.

وكان قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا خلال مواجهة سيمبا في افتتاح النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وقال قنديل عبر قناة الأهلي: "سافرت إلى تنزانيا بصفتي رئيس بعثة الأهلي والصفة الثانية نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي في الاجتماع مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي".

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وكشف قنديل "أثنى إنفانتينو على النادي الأهلي ووصفه بالفريق العظيم، وكان هناك إشادة وتقدير كامل للنادي ومكانته".

وحسم الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد التعادل ذهابا وإيابا مع سيمبا في ربع النهائي، إذ انتهى لقاء الذهاب في تنزانيا بهدفين لكل فريق بينما الإياب بهدف لكل منهما.

وتابع قنديل "مسؤول الشركة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي أشاد بمشاركة الأهلي وقال لي تحديدا تواجد الفريق هو من سينجح البطولة".

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي "الضغط وخوض مزيد من المباريات هو قدر فريق الأهلي الذي ينافس على كل البطولات ولكن أثق في قدرة اللاعبين وأنهم على قدر المسؤولية".

وتابع "لا يزال الإقبال مستمر للإشتراك في عضوية النادي الأهلي حتى بعد الزيادة التي أقرت عقب أول سبتمبر".

وواصل "الإقبال على عضويات النادي الأهلي يعكس قيمة النادي كمكان تربوي".

واختتم طارق قنديل تصريحاته "قريبا سيكون هناك مزيد من الافتتاحات لمنشآت في فروع النادي الجديدة".

الأهلي إنفانتينو سيمبا الدوري الإفريقي
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