بيب: هالاند سيسجل حتى آخر يوم في حياته

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 00:48

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بـ إرلينج هالاند بعدما سجل ثنائية في الفوز على يانج بويز السويسري بدوري أبطال أوروبا.

وحقق سيتي الفوز على يانج بويز بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب عبر شبكة "TNT" الإنجليزية: "من المهم أن يحظى بالفرص، الناس تريد سقوطه".

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وتابع "أنا آسف لكن هذا الرجل سيسجل الأهداف طيلة حياته، مع الفرص التي يحصل عليها فهو تهديد حقيقي".

وأكمل "اللاعبون يحتاجون أن تكون لديهم القدرة لإيجاد التمريرة مثل كيفين دي بروين وإلكاي جوندوجان، لكنه سيسجل حتى الآن الأخير الذي سيلعب فيه".

ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، ورفع هالاند رصيده التدريبي لهدفين.

وأصبح هالاند بعمر 23 عاما و96 يوما أصغر لاعب يسجل 37 هدفا في دوري أبطال أوروبا متخطيا كيليان مبابي بعمر 23 عاما و295 يوما.

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