مدرب نيوكاسل: لا نستحق الخسارة من دورتموند.. ونحتاج لنفض الغبار عن أنفسنا

يرى إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد ان فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام بوروسيا دورتموند.

وحقق دورتموند فوزا بهدف دون رد من توقيع فيليكس نيمشيا في سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقال هاو عبر شبكة "تي إن تي سبورتس": "من الناحية الخططية كانوا جيدين وسببوا لنا مشاكل. في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير ولسوء الحظ لم تدخل الكرة إلى الشباك".

وأضاف "عندما تواجه فرق النخبة في دوري الأبطال، ستعاقب إذا ارتكبت نصف خطأ. لا أعتقد أننا كنا نستحق الخسارة اليوم".

وواصل "لقد تطورنا في المباراة في الشوط الثاني مع الفرص التي خلقناها وحرمتنا الخشبات من التسجيل. الآن علينا أن نتعامل مع هذه المجموع الصعبة".

وشدد "سيكون الأمر صعبا لكننا كنا في دوري الأبطال. لا شيء يأتي بسهولة. الآن نحن بحاجة إلى نفض الغبار عن أنفسنا وأن نكون مستعدين للجولة المقبلة".

وتبعثرت أوراق المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بفوز بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان على نيوكاسل وميلان على الترتيب.

وانتصر باريس سان جيرمان بفضل ثلاثية كيليان مبابي وراندال كولو مواني ولي كانجين في ملعب حديقة الأمراء.

لفوز ارتقى بترتيب باريس لـ 6 نقاط في الصدارة، وزاحم دورتموند مستضيفه نيوكاسل بنتيجة 4 نقاط، فيما تذيل ميلان الترتيب برصيد نقطتين.

ولأول مرة يخسر ميلان من باريس سان جيرمان في المواجهات الأوروبية إجمالا.

فيما حقق بوروسيا دورتموند آخر انتصارين له في دوري الأبطال ضد فرق إنجليزية بعدما فاز على تشيلسي الموسم الماضي 1-0.