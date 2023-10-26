بعد إدراج كرة العلم في الأولمبياد.. موقف منتخب مصر من المشاركة

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية إدراج خمس رياضات جديدة لوس أنجلوس 2028 من بينها كرة العلم.

وتعتبر كرة العلم أحد أشكال كرة القدم الأمريكية والتي تتكون من فريقين متنافسي يضم كل منهما خمسة لاعبين.

واتجهت أنظار المتابعين المصريين إلى رياضة الاسكواش بعد إدراجها في لوس أنجلوس 2028 بسبب تفوق اللاعبين المصريين وفرصة الحصول على ميداليات أولمبية.

وشرح علي رفيق مؤسس الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية لـ FilGoal.com: "إدراج كرة العلم كرياضة أولمبية لأول مرة يسمح للعبة بالمنافسة في دورة لوس أنجلوس، وسيتم إعادة تقيم اللعبة من جديد".

وعن موقف منتخب مصر أوضح رفيق "تعتبر كرة العلم رياضة جديدة نسبيا وبالتالي لا يوجد تصنيف للمنتخبات حتى الآن وخاصة في إفريقيا".

وكشف "بالرغم من أمر التصنيف، تمكنت الفرق المصرية من المشاركة في بطولات ومباريات دولية سواء في مصر أو أمريكا أمام فرق من المغرب وأمريكا الجنوبية".

وشدد "تعتبر مصر من أول الدول في إفريقيا والشرق الأوسط التي تبنت اللعبة ويعد منتخب مصر من أقوى الفرق ويؤهلها للمنافسة على المستوى القاري والدولي".

وبسؤاله عن عدد الميداليات قال: "نحن بانتظار الإعلان الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية، ولكن المتوقع أن تكون المنافسة على ست ميداليات بواقع 3 في منافسات الرجال ومثلهم للسيدات".

وشرح رفيق "كرة العلم أحد أشكال كرة القدم الأمريكية والتي تتكون من فريقين متنافسين ويضم كل فريق خمسة لاعبين على ملعب مساحته 50 ياردة طولا، و25 ياردة عرضا مع منطقة نهاية (منطقة هدف الخصم) وطولها عشر ياردات".

واختتم تصريحاته "ويجب على الفريق المدافع إزالة علم أو حزام من حامل الكرة لينهي هجمة المنافس، وبالتالي هي رياضة لا تعتمد على القوة الجسدية أو الاحتكاك المباشر بين اللاعبين".