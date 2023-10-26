بيولي: لعبنا 60 دقيقة أفضل من باريس سان جيرمان

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 00:34

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يرى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن فريقه لعب بشكل أفضل من باريس سان جيرمان لمدة 60 دقيقة.

وخسر ميلان على ملعب حديقة الأمراء بنتيجة 3-0 أمام باريس سان جيرمان.

وقال بيولي عبر سكاي سبورتس: "نتيجة ثقيلة كان علينا أن نلعب مباراة أفضل، كنا أفضل في الشوط الأول ولعبنا بالأسلوب الصحيح".

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وأضاف "وفي الشوط الثاني ارتكبنا الكثير من الأخطاء، الهدف الثاني استقبلناه بطريقة سيئة".

وتابع "بوليسيتش كان يمكنه أن يستحوذ على الكرة بشكل أطول وقرر أن يمرر، باريس ضغطوا علينا بشكل أقوى وضربونا في اللقطات المناسبة في المباراة".

وردا على عدم تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين أجاب: "المجموعة لم تنته بعد، بإمكاننا تقديم أداء جيد، الآن علينا التفكير في لقاء نابولي".

وأتم "خضنا 60 دقيقة مميزو وكنا أفضل من باريس سان جيرمان، بعد استقبال الهدف الثاني سيطرنا وحاولنا البدء مجددا، الأمر محبط لأنها مباراة مهمة لعبناها بشكل جيد".

الفوز ارتقى بترتيب باريس لـ 6 نقاط في الصدارة، وزاحم دورتموند مستضيفه نيوكاسل بنتيجة 4 نقاط، فيما تذيل ميلان الترتيب برصيد نقطتين.

ولأول مرة يخسر ميلان من باريس سان جيرمان في المواجهات الأوروبية إجمالا.

ميلان باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا سيتفانو بيولي
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