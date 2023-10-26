سيلتيك يحصد نقطته الأولى أمام أتليتكو مدريد في تحدي جماهيره لدعم فلسطين

حصد سيلتيك نقطته الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتحدى جمهور سيلتيك قرار مجلس إدارة النادي الذي طالب بعدم رفع أعلام فلسطين، ودعمت الجماهير فلسطين قبل وأثناء المباراة.

وتعادل سيلتيك مع أتليتكو مدريد بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وافتتح سيلتيك التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق كيوجو فورهاشي.

بينما عادل أنطوان جريزمان النتيجة في الدقيقة 25 بعد متابعة ركلة الجزاء التي أهدرها، وسريعا نجح لويس بالما في التقدم لسيلتيك مجددا في الدقيقة 28.

وخطف ألفارو موراتا التعادل في الدقيقة 53 ليحصد كل فريق نقطة من المباراة.

وحقق سيلتيك نقطته الأولى في دور المجموعات ويتذيل ترتيب مجموعته، بينما رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني.

ويتصدر المجموعة الخامسة فريق فينورد برصيد 6 نقاط بينما يأتي لاتسيو ثالثا برصيد 4 نقاط.

ويحل سيلتيك ضيفا على أتليتكو مدريد يوم 7 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

علم فلـــــسطين يُزين ليالي دوري الأبطال بأيدي جماهير سلتيك 🇵🇸 pic.twitter.com/0DMcM4PriO — FilGoal (@FilGoal) October 25, 2023

بورتو × أنتويرب

أما في المجموعة الثامنة فحول بورتو تأخره بهدف إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام أنتويرب.

وسجل الحسن يوسف هدف أنتويرب في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

بينما نجح البرازيلي إيفانليسون في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" لفريق بورتو في الدقائق 46 و69 و84.

ونجح ستيفن إستاكيو في تسجيل هدفا لبورتو في الدقيقة 54.

ورفع بورتو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر.