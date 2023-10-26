باريس يُسقط ميلان بثلاثية ودورتموند ينتصر على نيوكاسل ويبعثر أوراق مجموعة الموت

تبعثرت أوراق المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بفوز بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان على نيوكاسل وميلان على الترتيب.

وانتصر باريس سان جيرمان بفضل ثلاثية كيليان مبابي وراندال كولو مواني ولي كانجين في ملعب حديقة الأمراء.

وفي سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل حقق دورتموند فوزا بهدف دون رد من توقيع فيليكس نيمشيا.

الفوز ارتقى بترتيب باريس لـ 6 نقاط في الصدارة، وزاحم دورتموند مستضيفه نيوكاسل بنتيجة 4 نقاط، فيما تذيل ميلان الترتيب برصيد نقطتين.

ولأول مرة يخسر ميلان من باريس سان جيرمان في المواجهات الأوروبية إجمالا.

فيما حقق بوروسيا دورتموند آخر انتصارين له في دوري الأبطال ضد فرق إنجليزية بعدما فاز على تشيلسي الموسم الماضي 1-0.

رسالة جماهير باريس سان جيرمان في المدرجات 📢 "ليرقد كل ضحــــــــايا الشرق الأوسط في سلام" "الحـــرب على غــــزة، ماذا يفعل المجتمع الدولي؟"#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/428k5vXDOe — FilGoal (@FilGoal) October 25, 2023

التشكيل

عاد مايك ماينان لحراسة مرمى ميلان بعد الغياب أمام يوفنتوس.

فيما قاد كيليان مبابي هجوم باريس سان جيرمان.

وشهدت المباراة مواجهة من نوع خاص بتواجد الأخوين، ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان ولوكاس هيرنانديز ظهير أيسر باريس سان جيرمان.

وصف المباراة

اللقاء بدأ هادئا والسيطرة لباريس سان جيرمان وفي الدقيقة 17 تحصل رافائيل لياو على خطأ من أمام منطقة الجزاء سددها فيكايو توموري وارتطمت بالحائط البشري وتحولت لركنية.

وفي الدقيقة 26 توغل لياو من الجهة اليسرى وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر لدوناروما.

وهدد مبابي مرمى ميلان بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 30.

وبعد دقيقتين سجل مبابي الهدف الأول في اللقاء بعدما تلقى تمريرة من وارن زائير وسدد كرة قوية في الزاوية القريبة لمرمى ماينيان.

وبذلك شارك كيليان في 8 أهداف في 8 مباريات ضد فرق إيطالية في دوري أبطال أوروبا (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة) والأقل بهدف واحد ضد كل فريق إيطالي واجهه أتالانتا ويوفنتوس وميلان ونابولي).

كما وصل لـ 47 مساهمة تهديفية منذ مشاركته في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2017-18 بتسجيل 27 وصناعة 20.

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شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف أول.

تيفو جمهور باريس سان جيرمان أمام ميلان بدوري أبطال أوروبا. 🔫#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/3qiq4VDiCl — FilGoal (@FilGoal) October 25, 2023

بدأ الشوط الثاني سريعا عكس الأول، في الدقيقة 48 سجل عثمان ديميبلي الهدف الثاني من مرتدة سريعة، لكن الهدف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ في منتصف الملعب لصالح يونس موسى لاعب وسط ميلان.

وكاد ميلان أن يدرك التعادل في الدقيقة 50 بمرتدة سريعة عبر تمريرة طولية من ماينيان الحارس صوب بوليسيتش الجناح الذي انفرد وفضّل التمرير على التسديد لكن جيرو سدد في الشباك الخارجية وأهدر فرصة التعادل.

هدف تعزيز التقدم لباريس لم يتأخر، تسديدة ديميبلي أبعدها ماينيان وتابعها كولو مواني في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وأهدر مبابي في الدقيقة 60 فرصة إضافة الهدف الثالث بتسديدة قوية أبعدها ماينيان.

وكاد جيرو أن يغالط دوناروما بتسديدة ساقطة لكن الحارس أمسك الكرة بسهولة في الدقيقة 70.

حاول لياو تهديد مرمى دوناروما في الدقيقة 77 بتسديدة في الزاوية القريبة لكن حارس ميلان السابق تصدى وحوّل الكرة لركنية.

وتألق ماينيان في التصدي لتسديدة مبابي بعد مرتدة سريعة حيث تصدى للكرة التي ارتطمت بالقائم الأيسر وخرجت لركنية في الدقيقة 84.

وأنهى البديل الكوري الجنوبي لي كانجين النتيجة بهدف ثالث بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان بثلاثية.

نيوكاسل × دورتموند

في سان جيمس بارك

في الدقيقة 11 تألق نيك بوب في التصدي لفرصتين من دونيل مالين.

وبعد دقيقتين تعرض ألكسندر إيزاك للإصابة وخرج في الدقيقة 15 متأثرا بالإصابة وعوضه كالوم ويلسون.

مالين حاول تهديد مرمى بوب مجددا ومرت تسديدته أعلى العارضة في الدقيقة 14.

أحداث الشوط الأول هدأت وفي الدقيقة 45 سجل فيليكس نيميشا هدف الضيوف الأول بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار بوب.

في الشوط الثاني تصدى جريجور كوبل لتسديدة ويلسون في الدقيقة 56.

إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل أشرك ساندرو تونالي في الدقيقة 65 بدلا من مارتي لونجستاف.

وبعد 5 دقائق خرج جاكوب ميرفي مصابا وعوضه جو ويلوك.

وفي الدقيقة 88 تصدت العارضة لرأسية ويلسون لتمنع هدف التعادل، ثم منعت هدفا آخر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع ليحقق دورتموند فوزا ثمينا يبعثر أوراق المجموعة.